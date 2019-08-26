У Раді анонсували впровадження нової системи голосування

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Стефанчук анонсував нову систему голосування "Рада - 4"

У Верховній раді за півроку з'явиться нова система голосування, яка працюватиме за відбитком пальця. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для введення голосування за відбитком пальця буде внесено зміни до закону "Про регламент Верховної ради України".

"Сьогодні пропонують введення сенсорної кнопки, строк якої збіг у 2008-му році. По-друге, в регламенті ВР наразі немає положень, які стосуються голосувань по сенсорній кнопці. Ми послідовно відстоювали це питання, але ми хочемо, щоб запровадження сенсорної кнопки відповідало технічним умовам... Це питання має бути закріплено юридично. Пройшовши ці два етапи, ми введемо сенсорну кнопку", - заявив Стефанчук.

Новообраний нардеп не виключає, що за умови впровадження системи "Рада - 4" у парламенті 9 скликання сенсорна кнопка зможе реагувати на відбиток пальця.

"Сьогодні ми вже ставимо питання про запровадження (системи - ред.) "Рада - 4". Не "Рада - 3". Сенсорна кнопка - це просто реакція на тепло. А коли ми вже говоримо про "Рада - 4", ми говоримо про реакцію про відбиток пальця. Про це ми будемо говорити з технічної точки зору", - пояснив він.

Стефанчук зазначив, що нова система голосування за відбитком пальця може бути впроваджена вже за півроку.

"Ми вже зараз ведемо переговори з інститутом прикладної математики, який відповідає за ці речі. Я думаю, що десь впродовж півроку ми це питання зможемо... Це питання технічне. Його треба сертифікувати, впровадити і завести до ВР. Я думаю, за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування", - додав він

Нагадаємо, раніше позаштатний радник президента України Михайло Федоров анонсував розробку онлайн системи голосування на виборах. За словами Федорова, команда президента вже займається розробкою даного проекту, а пілотну версію можуть запустити вже на місцевих виборах.