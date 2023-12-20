Совбез ООН снова отложил голосование по прекращению огня в Газе

Совет Безопасности ООН в очередной раз отложил голосование по новому прекращению огня в Газе. Дипломаты до сих пор пытаются согласовать формулировку проекта резолюции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, следующее голосование запланировано на четверг, 21 декабря, в Нью-Йорке.

Проект резолюции ООН, разработанный Объединенными Арабскими Эмиратами, уже несколько раз менялся на фоне сообщений о политических разногласиях внутри администрации американского президента Джо Байдена.

Первоначально голосование было запланировано на понедельник, но его неоднократно откладывали, пытаясь избежать третьего вето США, поскольку конфликт начался более двух месяцев назад.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

Ранее мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна постепенно переходит в следующую фазу операций в секторе Газа.

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