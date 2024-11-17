ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совбез ООН соберется на заседание высокого уровня к 1000 дням войны РФ против Украины

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 19:08
UA EN RU
Совбез ООН соберется на заседание высокого уровня к 1000 дням войны РФ против Украины Фото: Совбез ООН соберется до 1000 дней войны РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 18 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит США. Там состоится мероприятие к 1000 дням полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Глава МИД Украины выступит на специальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН на фоне усиления российской агрессии и террора.

Эта важная мера созвана по инициативе Украины Великобританией, ныне председательствующей в СБ ООН, привлечет внимание мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины.

"В ходе визита министр также проведет в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с целью усиления поддержки Украины", - добавили в МИД.

Напомним, мы сообщали, что в ноябре состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 1000 дням войны РФ против Украины.

Заметим, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне в Украине почти за 1000 дней боев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу