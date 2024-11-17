Совбез ООН соберется на заседание высокого уровня к 1000 дням войны РФ против Украины

Завтра, 18 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит США. Там состоится мероприятие к 1000 дням полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Глава МИД Украины выступит на специальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН на фоне усиления российской агрессии и террора.

Эта важная мера созвана по инициативе Украины Великобританией, ныне председательствующей в СБ ООН, привлечет внимание мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины.

"В ходе визита министр также проведет в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с целью усиления поддержки Украины", - добавили в МИД.