Совбез ООН соберется на заседание высокого уровня к 1000 дням войны РФ против Украины
Завтра, 18 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит США. Там состоится мероприятие к 1000 дням полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Глава МИД Украины выступит на специальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН на фоне усиления российской агрессии и террора.
Эта важная мера созвана по инициативе Украины Великобританией, ныне председательствующей в СБ ООН, привлечет внимание мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины.
"В ходе визита министр также проведет в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с целью усиления поддержки Украины", - добавили в МИД.
Напомним, мы сообщали, что в ноябре состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 1000 дням войны РФ против Украины.
Заметим, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне в Украине почти за 1000 дней боев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.