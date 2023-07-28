Рада обратилась к мировому сообществу по обеспечению обмена защитников Мариуполя

Соответствующий проект постановления поддержали 293 народных депутата.

В частности, Рада обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам и правительствам стран, Международному комитету Красного Креста и Независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ".

Пленные из "Азовстали"

После тяжелых героических боев за Мариуполь весной 2022 года 2,5 тысячи украинских военных покинули завод "Азовсталь", после чего оказались в российском плену.

Украине удалось освободить пятерых украинских командиров, которые по договоренностям находились в Турции и уже вернулись на Родину, и еще ряд бойцов. Страна продолжает работать над освобождением своих героев.