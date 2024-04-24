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Рада обратилась к международным организациям с целью освобождения и возвращения в Украину пленных журналистов

Среда 24 апреля 2024 15:10
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Рада обратилась к международным организациям с целью освобождения и возвращения в Украину пленных журналистов Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям, которые защищают права журналистов с целью обеспечения освобождения и возвращения в Украину пленных и незаконно удерживаемых журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Свобода выражения взглядов и свобода медиа являются неотъемлемыми составляющими настоящей демократии. Роль журналистов в условиях российской вооруженной агрессии очень важна, поскольку медиа - также оружие. Их работа определяет доступ к правдивой информации, формирует объективное представление о событиях и помогает в противодействии военной пропаганде и дезинформации", - отметила Шуляк.

По словам нардепа, в результате российской вооруженной агрессии погибли 70 журналистов, более двух десятков работников медиа находятся в плену или незаконно удерживаются РФ.

"Организации, защищающие права журналистов, указывают на нарушение международного гуманитарного права условиями содержания украинских журналистов в российских тюрьмах. Это требует немедленных действий и международного сотрудничества по освобождению и возвращению этих журналистов на Родину", - подчеркнула Шуляк.

Глава партии отметила, что обращение Верховной рады к международным организациям является насущным шагом в борьбе за свободу украинских журналистов.

"Для нас каждый удерживаемый журналист - это о нарушении прав человека, об угрозе доступа к правдивой информации и о международной безопасности. За последние несколько лет Украина стала свидетелем несправедливого содержания своих журналистов, являющихся частью преступной стратегии РФ, которая нарушает международные стандарты, угрожает жизни и здоровью этих лиц", - резюмировала Шуляк.

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