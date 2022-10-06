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Рада обратилась к международным институциям из-за попытки РФ аннексировать временно оккупированные территории

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Народные депутаты проголосовали за заявление Верховной рады в связи с преступной попыткой руководства России аннексировать временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Мы обратились в ООН, ЕС, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международных организаций с требованиями осудить проведенные Россией псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины и попытки включить их в состав РФ", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, в своем обращении парламент требует от международных институций усилить санкционное давление на Россию и ее должностных лиц, чтобы заставить ее немедленно прекратить агрессию, вывести свои вооруженные формирования с территории Украины и восстановить территориальную целостность нашего государства в рамках международно признанных границ 1991 года.

"Мы просим мир признать РФ государством-спонсором терроризма, увеличить оказание военной помощи, в том числе наступательного оружия. А также поддержать инициативу создания специального уголовного трибунала, чтобы привлечь РФ к ответственности за совершенные в Украине преступления", - сказала глава СН.

Она также добавила, что депутаты в своем обращении призывают мировую общественность поддержать стремление украинского народа к скорейшему предоставлению Украине членства в НАТО и лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН.

"Весь прогрессивный мир вместе с нами должен прилагать максимум усилий, чтобы остановить существование преступной системы, которую строит Российская Федерация. Верю, что только вместе мы сможем преодолеть страну-агрессора", - резюмировала Шуляк.

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