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Рада снова проголосует за отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Киев, Среда 18 декабря 2024 16:02
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Рада снова проголосует за отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека Фото: нардеп Юрий Бойко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада повторно проголосует за отзыв главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Первое голосование парламент провалил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и нардепа Ярослава Железняка.

Сегодня, 18 декабря, на заседании Рада не смогла отозвать Бойко с поста члена Комитета ВРУ по вопросам прав человека. "За" проголосовали 217 народных депутатов из 226 необходимых. Против выступили три депутата, а еще 52 не голосовали вовсе.

Как проголосовала Рада:

  • Слуга народа - 166 нардепов;
  • Европейская солидарность - 17;
  • Батькивщина - 7;
  • Платформа за жизнь - 0;
  • Голос - 12;
  • Відновлення - 0;
  • За майбутнє - 4;
  • Довіра - 4;
  • Внефракционные - 7.

По словам Арахамии, парламент вернется к вопросу отзыва Бойко из Комитета ВРУ по вопросам прав человека.

"Мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование", - отметил он.

По словам нардепа Ярослава Железняка, на комитет вопрос отзыва Бойко вынесут уже завтра, 19 декабря.

Скандал с Бойко

Напомним, Юрий Бойко является экс-сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Он возглавляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Она сформирована из бывших членов ОПЗЖ.

На днях на странице Бойко в TikTok появилось обращение с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине. Как сообщили источники РБК-Украина, Бойко вызвали на допрос в СБУ.

После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свое предыдущее видео и назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Подробнее о Бойко и скандале с ним - в материале РБК-Украина.

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Юрий Бойко Давид Арахамия Верховная рада
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