Рада завтра розгляне закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загалом блок національної безпеки включає близько 5-6 питань

Верховна рада завтра, 26 лютого, розгляне законопроект про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це питання стоятиме одним з перших на порядку денному.

"Минулого тижня ми не завершили розгляд проект закону №10006 і 1006-1, і тому пропонується, що ми розпочинаємо новий тиждень з законопроекту "Про внесення змін до Житлового кодексу щодо забезпечення прав власників". Після того, пропонується блок питань національної безпеки і оборони. Серед питань, проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України. Йдеться про спільні навчання між українськими військовими, а також військовими з США, Канади та інших держав. Це питання буде стояти одним з перших", - повідомив Парубій.

Спікер підкреслив, що блок національної безпеки включає близько 5-6 питань.

"Пропонується, щоб ми першим його розглянули на завтрашньому засіданні", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, 20 лютого в Раді з'явився законопроект №10067 про схвалення рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі.