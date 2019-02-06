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Рада завтра розгляне 5 законопроектів у сфері оборони

Новини » Політика    06.02.2019 - 16:55
Рада завтра розгляне 5 законопроектів у сфері оборони
Фото: Іван Винник (УНІАН)

Ці законопроекти раніше були не проголосовані у парламенті

На розгляд Верховної ради України завтра, 7 лютого, буде винесено 5 раніше не проголосованих законопроектів у сфері оборони. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив секретар профільного комітету з нацбезпеки та оборони, нардеп Іван Вінник.

За його словами, завтра буде розглянуто всі законопроекти у сфері нацбезпеки, які раніше не були проголосовані. 

"А саме п’ять законопроектів. Це законопроекти про військові статути, військові комісаріати; введення повноважень і встановлення нового інститут сержантського і старшинського складу в Збройних силах України як елемент відповідного дисциплінарного виховання. Ми все це не пройшли", - повідомив Вінник.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань національної безпеки та оборони проголосував рекомендувати Верховній раді прийняти за основу урядовий законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України".

Також повідомлялося, що президент Петро Порошенко пропонує ВР оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі строки для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану.

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