Рада завтра розпочне розгляд "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Княжицького, закон має бути ухвалений до першого туру виборів президента

Верховна рада України завтра, 28 лютого, розпочне розгляд у другому читанні "мовний закон" - законопроекту 5670-д "Про функціонування української мови як державної". Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань культури та духовності Микола Княжицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Княжицького.

За словами Княжицького, передбачено створення двох органів - Національної комісії зі стандартів мови.

"Вона затверджуватиме стандарти мови та видаватиме державні сертифікати про рівень володіння державною мовою", - йдеться у повідомленні.

Інший орган -Уповноважений із захисту державної мови, який розглядатиме скарги осіб щодо недотримання мовного законодавства.

"Законопроектом не впроваджується обов’язкова сертифікації на знання мови для всіх громадян України. Водночас, знання мови є однією з умов для зайняття найвищих посад у державі. Це відповідає європейській практиці", - додав Княжицький.

Він також додав, що мовний закон має бути ухвалений до першого туру виборів президента.

Нагадаємо, глава ВР Андрій Парубій заявив, що "мовний закон" невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.

Також РБК-Україна писало, що підготовлений до другого читання закон про функціонування української мови як державної не заборонятиме видавництво друкованих ЗМІ на мовах Європейського союзу.