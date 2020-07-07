Рада затягує прийняття законопроекту по "зеленим" тарифам через 16 млрд боргу, - експерт

Верховна рада України затягує ухвалення законопроекту №3658 про зниження "зелених" тарифів, щоб, зокрема, відстрочити оплату накопиченої заборгованості перед виробниками енергії з відновлюваних джерел у розмірі 16 млрд грн. Її погашення повинно було початися після зниження тарифів.

Про це пише аналітик Тарас Семенюк в колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Виробникам ВДЕ вже кілька місяців майже не платять за відпущену електрику, що вже поставило багатьох підприємців на межу дефолту. Почати погашення 16 млрд грн заборгованостей уряд зобов'язався після зниження тарифів", - нагадує автор.

Уряд і інвестори ВДЕ підписали меморандум, що передбачає зниження тарифів і подальше погашення заборгованостей. Він став основою для законопроекту №3658.

"У чому ж сенс затягування процесу, який і без того зайняв майже рік? Поки остаточне рішення не затверджено, виробникам ВДЕ можна не платити. Нагадую, заборгованість вже становить понад 16 млрд грн, а рівень розрахунку за весну і літо не перевищує 10%. З одного боку, можна знизити витрати на виплати, знизивши зелені тарифи. А з іншого - навіщо взагалі їх знижувати, якщо можна зовсім не платити", - наголошується експерт.

Автор підкреслює, що в умовах невиплати за вироблену електрику, переважна більшість інвесторів ВДЕ вже не може розраховуватися з кредиторами, з'являються проблеми зі сплатою податків. Подальше затягування для них закінчиться руйнуванням і банкрутством.

"У ситуації з ВДЕ ситуація - критична. І закон дійсно важливий не тільки для галузі, але і в цілому для України. Можливостей для подальшого ігнорування проблеми у президента немає, залишається тільки її вирішити", - вважає аналітик.

Нагадаємо, законопроект №3658 вже пройшов перше читання, однак його можуть не встигнути прийняти в другій редакції, оскільки до закриття сесії парламенту, залишається менш як два тижнів. Якщо законопроект не приймуть до 17 липня, процес затягнеться як мінімум до осені.