У Раді заслухають попередній звіт у справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com / uakateryna)

Звіт про розслідування вбивства Гандзюк представлять на наступному тижні

Верховна рада України планує заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний парламенту.

Зокрема, в порядку денному на наступний пленарний тиждень заплановано обговорення попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії, а також продовження її роботи. Передбачається, що звіт у справі Гандзюк буде представлений 28 січня. Крім того, в понеділок народні депутати планують заслухати інформацію від матері вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Він відомий тим, що раніше в складі банди здійснював напади на таксистів.

Відзначимо, посол Франції Ізабель Дюмон заявила, що вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк негативно позначилося на міжнародному іміджі України.

