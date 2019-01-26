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У Раді заслухають попередній звіт у справі Гандзюк

Новини » Суспільство    26.01.2019 - 14:23
У Раді заслухають попередній звіт у справі Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com / uakateryna)

Звіт про розслідування вбивства Гандзюк представлять на наступному тижні

Верховна рада України планує заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний парламенту.

Зокрема, в порядку денному на наступний пленарний тиждень заплановано обговорення попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії, а також продовження її роботи. Передбачається, що звіт у справі Гандзюк буде представлений 28 січня. Крім того, в понеділок народні депутати планують заслухати інформацію від матері вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Він відомий тим, що раніше в складі банди здійснював напади на таксистів.

Відзначимо, посол Франції Ізабель Дюмон заявила, що вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк негативно позначилося на міжнародному іміджі України.
 

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