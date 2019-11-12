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Рада запустила новий сайт

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 15:41
Рада запустила новий сайт
Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Новий сайт Ради спростить доступ до інформації про роботу парламенту

Верховна рада України сьогодні, 12 листопада, запустила нову версію свого офіційного сайту. Про це йдеться в повідомленні прес-центру парламенту.

Повідомляється, що на новій версії модифіковано старі і створено нові шаблони, змінено блок "Хід пленарних засідань" для спрощення розуміння режиму роботи парламенту. В результаті відвідувач сайту може простіше отримати інформацію про те, як:

  • Верховна рада України працює у режимі пленарного тижня;
  • Народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях;
  • Народні депутати працюють з виборцями;
  • Інший режим роботи.

Крім того, реалізовано можливість додати обрану подію в персональний онлайн календар користувача. Також забезпечено більш зручний спосіб подачі матеріалів пленарних засідань зі зрозумілим пошуком інформації за допомогою нових календарних форм.

Крім того, для поліпшення комунікації в новому дизайні вебпорталу запропоновано окремий новинний сайт - "Прес-центр", який отримав розширені інформаційні блоки. Також впроваджено підписку на інформаційні матеріали "Парламентський дайджест".

Новий сайт доступний за адресою mportal.rada.gov.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив до кінця року перевести надання адміністративних послуг в будівництві в електронний формат.

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