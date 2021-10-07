RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада закрила засідання, так і не обравши нового спікера

Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України закрила пленарне засідання 7 жовтня, так і не вибравши нового спікера. Розгляд кандидатур продовжиться завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Як заявила віце-спікер Олена Кондратюк, завтра продовжаться виступи народних депутатів в обговоренні питання призначення нового спікера. Вона також оголосила про закриття пленарного засідання, оскільки на 16:00 заплановане позачергове засідання.

Нагадаємо, раніше на пост спікера висунули Руслана Стефанчук ("Слуга народу"), Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"), Яну Зінкевич ("Європейська солідарність", Гео Лероса (позафракційний) і Ярослава Залізняка ("Голос"), але двоє останніх зняли свої кандидатури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан СтефанчукВерховна рада