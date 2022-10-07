Рада призвала создать спецтрибунал для России

Верховная рада приняла обращение к международным организациям и партнерам. Нардепы призывают создать спецтрибунал для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Речь идет о постановлении №8094 о преступлениях агрессии против Украины. Ее поддержали 283 депутата.

Парламент Украины обратился к ООН, парламентам и правительствам ее членов, Европейскому союзу, Совету Европы. Народные депутаты призывают создать специальный международный трибунал, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступлений агрессии против Украины.

"Это гораздо быстрее заставит РФ отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также использовать положения об универсальной юрисдикции, в рамках собственного уголовного законодательства, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.