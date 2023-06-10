Рада призвала ООН признать подрыв Каховской ГЭС терактом России

Парламент принял обращение к Организации Объединенных Наций, парламентам и правительствам ее государств-членов в связи с очередным актом терроризма Российской Федерации - подрывом Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.

"Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции стал продолжением российской политики геноцида украинского народа и очередным красноречивым ответом кремля политикам государств, которые призывают к мирным переговорам с Российской Федерацией на любых условиях", - говорилось в приложении к законопроекту.

В связи с новым террористическим актом РФ Верховная Рада Украины призвала правительства и парламенты иностранных государств, Организацию Объединенных Наций и другие международные организации решительно осудить российский террористический акт, совершенный на Каховской гидроэлектростанции и признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, а ее действия - экоцидом и геноцидом украинского народа;

Реакция ООН на подрыв Каховской ГЭС

Напомним, во вторник, 6 июня, россияне умышленно взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта была разрушена плотина, что привело к затоплению части населенных пунктов Херсонской области.

В этот же день ООН никак не отреагировала на трагедию. При этом Организация обнародовала у себя в Twitter пост о Дне русского языка, что вызвало большое недовольство в обществе.

При этом чиновник Организации Джереми Лоуренс оскандалился заявлением о том, что ООН пока не может рассматривать подрыв Каховской ГЭС как военное преступление из-за "невозможности установления обстоятельств инцидента".

Ответ Украины на заявление ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что скорая реакция - это не о международных организациях, поскольку у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.

"Здесь просто, я извиняюсь за недипломатический срок, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, "ошиблась" в день теракта. Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды", - сказал министр.

Стоит добавить, что в день российского террористического акта на Каховской ГЭС на странице ООН в Twitter появилось сообщение о праздновании дня русского языка в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.