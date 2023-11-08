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Рада забрала у общин средства военного НДФЛ задним числом, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Решение парламента об изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов фактически лишит общества возможности помогать военным. Это решение особенно отразится на небольших населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Парламент фактически лишил местную власть возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав у городов и поселков военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И теперь пытается переложить это на местное самоуправление. Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев - 60%. Кроме того, по его словам, все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин.

При этом Кличко подчеркнул, что местные власти и дальше должны беспокоиться о жителях общин и помогать защитникам.

"Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и селениях", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины обратилась к центральным властям о сохранении "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в общей сложности 64% НДФЛ.

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Виталий КличкоПарламент