Рада запретила использование фейерверков и салютов в Украине

"За" проголосовали 290 народных депутатов.

В частности, речь идет о законопроекте №7438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий", запрещающего продажу и использование фейерверков.

Таким образом, распространяется запрет на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

Также документом предусмотрен запрет на проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ. Впрочем, есть исключения по виду фейерверков. Речь идет о тех, что имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Вместе с тем, это ограничение не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Отметим, что в прошлом году в августе Рада поддержала за основу этот законопроект.

Напомним, что в Киевском горсовете еще в 2019 году запретили проводить в городе фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий.

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