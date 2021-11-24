ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада взялася за зміну свого Регламенту: що це означає

Новость на русском →
Київ, Середа 24 листопада 2021 15:59
Рада взялася за зміну свого Регламенту: що це означає Фото: спікер Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України взялася за зміну свого Регламенту. Це означає приведення його у відповідність з Конституцією і впровадження рекомендацій Європарламенту щодо внутрішньої реформи Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради.

Повідомляється, що спікер Верховної ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій про внесення змін до законів у сфері парламентського права.

Робоча група створюється, щоб напрацювати пропозиції для приведення положень Регламенту у відповідність з Конституцією України та впровадження рекомендацій місії Європарламенту щодо реформи Верховної ради.

Очікується, що вона підготує зміни до законів про статус народного депутата, про комітети Ради, про тимчасові слідчі комісії та інших законів.

Рада взялася за зміну свого Регламенту: що це означає

Фото: розпорядження про створення робочої групи (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах