Рада ввела договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу

Верховна рада схвалила закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Документ передбачає зменшення бюрократичного навантаження на роботодавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 5371, який підтримали 246 народних депутатів.
Законом запроваджується договірний режим, який буде застосовуватися до трудових відносин, що виникають між:
Законом передбачається добровільність застосування договірного режиму роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право його застосовувати.
Документом визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин.
Встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин - визначається, що заробітна плата виплачується не рідше одного разу на місяць.
Також визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику.
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