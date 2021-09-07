Рада повертається після канікул. Що розглянуть нардепи в перший день

Сьогодні депутати планують розглянути у першому читанні:
5324 - ппроект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам
5467 - проект Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту
5641 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки
5002 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
5608 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
4323 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування
4668 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства
4286 - проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
друге читання:
4416-1 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках
5248 - Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)
3952 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях
5205 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів (друге читання)