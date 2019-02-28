Рада внесла перші зміни до держбюджету-2019

Парламент вніс зміни для фінансування територіальних громад

Верховная рада Украины внесла первые изменения в госбюджет-2019 для финансирования территориальных общин, в которых из-за военного положения не прошли выборы. Документ поддержали 227 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Необходимость в изменениях возникла из-за отмены первых выборов в 45 территориальных общинах, а также выборов местных депутатов из-за военного положения в ряде областей в конце 2018 года. В Министерстве финансов ранее пояснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать эти районы, в частности, в сферах образования и медицины.

Закон предусматривает снизить доходы общего фонда госбюджета в части официальных трансфертов "Реверсная дотация" на 9,5 млн гривен и снизить на эту сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".

Также предусмотрено уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Базовая дотация" на 13,4 млн гривен и увеличить на такую сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в законы о трансплантации.