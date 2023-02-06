Рада признала ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией
Сегодня, 6 февраля, Верховная рада одобрила постановление о признании ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.
По словам Железняка, постановление 8397 о признании частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией поддержали 333 народных депутата.
К тому же было принято постановление о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. Это постановление поддержали 336 нардепов.
Напомним, недавно США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.
Кроме того, по данным западных СМИ, Британия также планирует признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.
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