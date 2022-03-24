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Рада посилила відповідальність за продаж гуманітарної допомоги

Фото: Рада посилила відповідальність за продаж гуманітарної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги. Закон буде діяти під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно з законом, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у значному розмірі або укладання інших правочинів щодо розпорядження цим майном з метою отримання прибутку - карається штрафом від 3400 до 5100 гривень від або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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