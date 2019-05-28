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Рада збільшила територію одного з районів Донецької області

Новини » Політика    28.05.2019 - 11:44
Рада збільшила територію одного з районів Донецької області
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також проектом постанови визначаються межі міста Горлівка

Верховна рада України збільшила територію Бахмутського району Донецької області. Нардепи після кількох невдалих спроб підтримали відповідний проект постанови №8576 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки і Бахмутського району Донецької області" 230 голосами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Метою проекту постанови є впорядкування адміністративно-територіальних відносин в умовах проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької області і забезпечення життєдіяльності в населених пунктах", - зазначено в пояснювальній записці.

Зокрема, передбачається змінити кордони Бахмутського району та міста Горлівка Донецької області. Так, документом збільшується територія Бахмутського району на 71,7 гектара земель за рахунок передачі в його склад території селища Гладосове.

Також передбачається затвердити територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 га і міста Горлівка загальною площею 40529,5 гектара. Таким чином, селище Гладосове фактично буде підпорядковане Новолуганській сільській раді Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, в липні 2018 року Кабінет міністрів запропонував парламенту збільшити територію Бахмутського району Донецької області.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2015 році Рада прийняла проект постанови №3492 "Про зміну і встановлення меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області". Постанову підтримали 236 нардепів.

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Теми: Засідання Ради
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