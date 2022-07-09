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Рада збільшила видатки держбюджету: що відомо

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Україна, Субота 09 липня 2022 12:32
Рада збільшила видатки держбюджету: що відомо Фото: Верховна рада (golos.сom.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосували 244 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, гроші хочуть спрямувати на:

  • соцдопомогу (+5,7 млрд грн)
  • субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
  • виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
  • пенсії (+32,3 млрд грн)
  • програму підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
  • фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
  • "Доступні кредити 5-7-9%" (+4 млрд грн)
  • субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд грн).

"Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії", - розповів нардеп.

Джерела покриття:

- 4 млрд внутрішні запозичення

- 75,43 млрд зовнішні запозичення

- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г)

"Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу", - констатує Железняк.

Нещодавно Верховна рада зобов'язала ЗМІ забезпечувати своїх співробітників у зонах бойових дій страховкою та бронежилетами. Відповідний законопроект 7367 сьогодні ухвалили загалом.

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