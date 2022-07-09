Рада збільшила видатки держбюджету: що відомо
Верховна рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосували 244 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, гроші хочуть спрямувати на:
- соцдопомогу (+5,7 млрд грн)
- субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
- виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
- пенсії (+32,3 млрд грн)
- програму підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
- фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
- "Доступні кредити 5-7-9%" (+4 млрд грн)
- субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд грн).
"Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії", - розповів нардеп.
Джерела покриття:
- 4 млрд внутрішні запозичення
- 75,43 млрд зовнішні запозичення
- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г)
"Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу", - констатує Железняк.
Нещодавно Верховна рада зобов'язала ЗМІ забезпечувати своїх співробітників у зонах бойових дій страховкою та бронежилетами. Відповідний законопроект 7367 сьогодні ухвалили загалом.
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