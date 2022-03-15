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Рада збільшила видатки держбюджету на армію за рахунок кредиту Британії на 1,7 млрд фунтів

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 16:31
Рада збільшила видатки держбюджету на армію за рахунок кредиту Британії на 1,7 млрд фунтів Фото: Рада збільшила видатки на армію на 67 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік". Документ підтримали 342 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ 7167 збільшує видатки спеціального фонду Міністерству оборони України за в обсязі в обсязі 67,565 млрд грн за рахунок кредитних коштів, залучених державою від уряду Великої Британії. Реалізація законопроекту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та обсягу державного боргу. В майбутніх бюджетних періодах здійснюватиметься обслуговування і погашення залученого кредиту, обсяг якого становить 1,7 млрд фунтів стерлінгів

Законом передбачено, що у 2022 році, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються в першу чергу на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, та можуть спрямовуватись на інші цілі виключно після виконання всіх боргових зобов'язань у 2022 році

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