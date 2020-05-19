Рада планує уточнити розмір істотної шкоди у Кримінальному кодексі

Верховна рада України підтримала проект закону №2621 "Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності" за основу у першому читанні. Законом уточнюється розмір істотної матеріальної шкоди у цьому кодексі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 288 парламентаріїв.

Законопроектом пропонується викласти пункт 3 примітки до статті 364 КК у новій редакції, встановивши, що істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 кодексу, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

"Проект розроблено з метою удосконалення положень Кримінального кодексу України в частині кваліфікації окремих службових злочинів, що сприятиме забезпеченню єдності судової практики при розгляді відповідних справ та приведенню положень чинного законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері боротьби з корупцією", - вказано у пояснювальній записці.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні складає 17 гривень. Таким чином істотним матеріальним збитком в Раді пропонують вважати суму, котора перевищує 1 700 гривень.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту. За таке рішення проголосували 324 парламентарія.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Разумков повідомляв, що кулуари Верховної ради можуть відкрити для ЗМІ вже з 22 травня. Також планується відкрити доступ до балкону для преси.