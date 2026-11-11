Рада приняла закон об упрощении НДС: что изменится для ФОП и бизнеса

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве. Документ касается администрирования налога на добавленную стоимость, налоговой отчетности, проверок и правил обложения отдельных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта 16037-д.
11 ноября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость. Документ был доработан на основе правительственного законопроекта №16037.
Изменения должны упростить взаимодействие налогоплательщиков с контролирующими органами, расширить использование электронных сервисов и усовершенствовать порядок составления налоговой отчетности и накладных.
Законопроект предусматривает возможность получать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные. Их будут формировать на основании информации, уже имеющейся в электронных системах Государственной налоговой службы. Объем данных и порядок их использования будет определяться Министерством финансов.
Для физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных плательщиками НДС, введут возможность самостоятельно выбирать отчетный период. Они смогут представлять отчетность ежемесячно или ежеквартально.
Также изменится порог для назначения документальных проверок декларирования бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС. Его увеличат со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен.
Отдельные нововведения будут касаться составления сводных налоговых накладных. Такое право будут иметь плательщики, получившие предоплату за товары или услуги на сумму, превышающую стоимость поставленного в течение месяца объема при ритмичной или непрерывной поставке.
Это будет распространяться на операции по реализации товаров и услуг, объемы которых определяют по показателям приборов учета.
Кроме того, налогоплательщики смогут оспаривать суммы налоговых обязательств, начисленные по результатам документальных проверок. В то же время, если решение будет принято в пользу контролирующего органа, придется уплатить штрафные санкции и пеню в полном объеме.
Для предприятий, которые проходят реорганизацию путем преобразования, предусмотрена возможность переносить отрицательное значение НДС в налоговый кредит без документальной проверки для его подтверждения.
Изменится и один из критериев для плательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства, относимых к категории "белого бизнеса". Вместо 12 отчетных налоговых периодов будут учитываться четыре квартала.
Законопроект также устанавливает дополнительные требования к заполнению налоговых накладных при продаже отдельных товаров.
В частности, при реализации транспортных средств, относящихся к товарным позициям 8702-8705 по УКТ ВЭД, в накладных нужно будет указывать VIN-код. Речь идет о легковых и грузовых автомобилях, автобусах и специальной технике.
При продаже смартфонов и других телефонов обязательным станет указание международного идентификатора мобильного оборудования IMEI.
Отдельный блок изменений касается налогообложения доходов физических лиц от продаж или обмена транспортных средств.
Доход от продажи в течение года легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда не будет облагаться налогом, если человек владел транспортным средством более 183 дней с момента его государственной регистрации.
Это правило не будет распространяться на транспорт, полученный по наследству. В других случаях ставку налога – 5% или 18% – будут определять с учетом периода нахождения имущества в собственности продавца.
Документ также предусматривает временное ослабление импортеров сигарет. До 31 декабря 2026 года они смогут покупать акцизные марки на сигареты с фильтром и без него без ограничений по накоплению запасов табачных изделий.
Кроме того, законодательство о налогообложении согласуют с изменениями в сфере ипотечных облигаций.
Законопроект был разработан для выполнения международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Его принятие является одним из ключевых условий получения макрофинансовой помощи от ЕС и траншей финансирования от МВФ.
После подписания Президентом Украины документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
В то же время, отдельные положения начнут действовать с 1 января 2027 года. Еще часть норм заработает с 1 июля 2027 года, но не ранее вступления в силу Закона Украины «О секьюритизации и облигациях с покрытием».
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