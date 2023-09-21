Рада приняла евроинтеграционный закон о нацменьшинствах с ограничениями для русского языка

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №9610 , в июне Венецианская комиссия обнародовала заключение к закону, принятому в декабре 2022 года, в котором содержатся замечания, в основном направленные на приведение некоторых норм в соответствие с положениями Европейской конвенции по правам человека 1950 года. Конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года.

"Внесение соответствующих изменений в законодательство также позволит государству выполнить важную рекомендацию Европейской комиссии в контексте обретения Украиной статуса полноправного члена Европейского Союза", - говорится в пояснительной записке.

Новации закона

Закон дает обновленное определение термина "национальные меньшинства" (сообщества), основанного на инклюзивном подходе и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года.

Согласно закону:

"Национальное меньшинство (сообщество) Украины - это постоянная группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, проживают на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, выражают стремление сохранить и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность".

По закону, публичные мероприятия (собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные мероприятия), организованные для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут проводиться на языках соответствующих национальных меньшинств.

Культурно-художественная, развлекательная или зрелищная мера, организуемая и проводимая лицами, принадлежащими к национальному меньшинству (сообществу), может проводиться на языке соответствующего национального меньшинства.

Кроме того, населенных пунктах, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих аудиальных и аудиовизуальных медиа местной категории, выполненной на государственном языке и дублированных языками соответствующих национальных меньшинств.

Эти положения не применяются к государственному (официальному) языку государства, признанному Верховным советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, то есть русскому языку.