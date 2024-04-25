Рада в целом проголосовала за законопроект об исчислении страхового стажа

25 апреля Рада в целом проголосовала за законопроект об очистке страхового стажа №9453 в Украине. "За" выступили 303 депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко, уряд online.
Согласно этому законопроекту, по словам нардепа, размер пенсии исчисляется пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших как в Украине, так и за ее пределами. А стаж работы, приобретенный в государствах бывшего СССР, засчитывается в общий страховой стаж.
"Также определяются условия пенсионного обеспечения для военных, которые приобрели страховой стаж в РФ. Кроме того, будет осуществляться ежегодная идентификация пенсионеров, которые временно проживают за рубежом, чтобы продолжать им выплаты пенсий", - добавил Гончаренко.
В то же время, как отметил он, в нормах законопроекта речь шла и об увеличении пенсии работникам ГБР.
"Но это решение провалено", - констатировал нардеп.
Как отмечает уряд online, принятие этого законопроекта решает ряд проблемных вопросов с назначением пенсий, возникших из-за начала полномасштабной российской агрессии.
В частности:
Чтобы уйти на пенсию, украинцам необходимо набрать определенный страховой стаж. В жизни возникают различные обстоятельства, и иногда человек может иметь периоды, когда он не может работать. Однако для некоторых граждан этот период может быть учтен в страховом стаже.
В тоже время, если за человека не отчисляются ежемесячные платежи в Пенсионный фонд, такой стаж не учитывается, даже если он работает. Так, в 2024 году минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет для мужчин и женщин составляет 31 лет, в 63 года - 21-31 лет, в 65 - 21 лет. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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