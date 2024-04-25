Рада в целом проголосовала за законопроект об исчислении страхового стажа

Согласно этому законопроекту, по словам нардепа, размер пенсии исчисляется пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших как в Украине, так и за ее пределами. А стаж работы, приобретенный в государствах бывшего СССР, засчитывается в общий страховой стаж.

"Также определяются условия пенсионного обеспечения для военных, которые приобрели страховой стаж в РФ. Кроме того, будет осуществляться ежегодная идентификация пенсионеров, которые временно проживают за рубежом, чтобы продолжать им выплаты пенсий", - добавил Гончаренко.

Что не приняли

В то же время, как отметил он, в нормах законопроекта речь шла и об увеличении пенсии работникам ГБР.

"Но это решение провалено", - констатировал нардеп.

Преимущества принятия законопроекта

Как отмечает уряд online, принятие этого законопроекта решает ряд проблемных вопросов с назначением пенсий, возникших из-за начала полномасштабной российской агрессии.

В частности: