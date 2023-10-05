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Рада упростила процедуру списания военного имущества

Фото: Рада упростила процедуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законом (проект № 10039) предоставляются дополнительные полномочия командирам воинских частей списывать военное имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн гривен) по упрощенной процедуре.

"Задачей закона является упрощение процедуры списания военного имущества, которое было утрачено (уничтожено, разрушено) в результате военных (боевых) действий", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, в Украине создали Реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества  В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения.

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