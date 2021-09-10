Рада створила ТСК з розслідування зловживань у космічній галузі

Верховна рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зловживань у космічній галузі. Зокрема, можливих протиправних дій керівництва Держкосмосу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Повідомляється, що ТСК розслідуватиме можливі протиправні дії посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі, зокрема при реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4".
Інші завдання тимчасової слідчої комісії:
Згідно з постановою, кількісний склад тимчасової слідчої комісії становить 10 народних депутатів України.
Зазначимо, детальніше про провали проектів "Либідь" і " Циклон-4" читайте в матеріалі "Космічні амбіції. Як Україна підкорювала Всесвіт і коли повернеться на орбіту".