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Рада створила ТСК з розслідування зловживань у космічній галузі

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зловживань у космічній галузі. Зокрема, можливих протиправних дій керівництва Держкосмосу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Повідомляється, що ТСК розслідуватиме можливі протиправні дії посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі, зокрема при реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4".

Інші завдання тимчасової слідчої комісії:

  • визначення причин зниження фінансово-економічних показників підприємств космічної галузі України;
  • розслідування фактів доведення до банкрутства підприємств космічної галузі, зловживань при їх приватизації, причин і наслідків ліквідації таких підприємств;
  • розслідування фактів незаконної передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі.

Згідно з постановою, кількісний склад тимчасової слідчої комісії становить 10 народних депутатів України.

Зазначимо, детальніше про провали проектів "Либідь" і " Циклон-4" читайте в матеріалі "Космічні амбіції. Як Україна підкорювала Всесвіт і коли повернеться на орбіту".

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