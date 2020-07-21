Рада скоротила "зелені" тарифи в Україні

Народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №3658, який передбачає скорочення "зелених" тарифів на електроенергію з відновлюваних джерел, а також вирішує проблеми галузі.

За відповідне рішення проголосувало 288 народних обранців.

Документ передбачає зниження "зелених" тарифів для ВЕС введених в експлуатацію до 2020 року на 7,5%, для СЕС - на 15%. Також він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ у 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% у 2021 році.

Крім того, законопроект пропонує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (20 млрд грн) перед виробниками "зеленої" електроенергії - 40% до кінця 2020 року і 60% у наступному році (по 15% кожного кварталу).

Як повідомлялося, постачальник електричної енергії для потреб населення ДП "Гарантований покупець" заявив про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення "зелених" тарифів, який міг би суттєво зменшити дефіцит коштів держпідприємства.

Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну раду й Офіс президента у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658.

Проект закону підготовлений на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі.

За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.