Рада може зібратися на кілька позачергових засідань наступного тижня

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на кілька позачергових засідань наступного тижня. Їх зберуть у разі необхідності вирішення тих чи інших питань.

Про це він розповів у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Також була досягнута домовленість з усіма депутатськими фракціями і групами, якщо ми будемо бачити необхідність, то і на наступному тижні - і прошу про це повідомити всіх народних депутатів - можливі позачергові засідання, якщо ми будемо бачити, що це необхідно для вирішення тих чи інших важливих для держави питань", - анонсував Разумков.

Глава Ради зазначив, що засідання можуть скликати з ініціативи як 150 народних депутатів, так і президента України, або ж за рішенням погоджувальної ради.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Верховна рада не зможе розглянути законопроект про державний бюджет на наступний рік на цьому тижні. Він зазначив, що розгляд може відбутися на позачерговому засіданні наступного тижня.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 27 листопада передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік.