Рада збереться на засідання 23 серпня через Кримську платформу

"Буде проголосовано звернення Верховної ради щодо співпраці в рамках Кримської платформи", - зазначила вона.

Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.

"Також 24 серпня буде урочисте засідання о 13:00. Там не будуть голосуватися рішення, просто буде присвячено 30-й річниці незаалежності України", - додала Кравчук.