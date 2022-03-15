Рада знизила податки на бізнес та скасувала акциз на пальне

Документ №7137д передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною.

Закон також передбачає: