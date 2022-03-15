RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада знизила податки на бізнес та скасувала акциз на пальне

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон щодо підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану. Документ підтримали 340 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ №7137д передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною.

Закон також передбачає:

  • - особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
  • - зменшення ПДВ з 20% до 7% та звільнення від акцизу з пального;
  • - звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит;
  • - обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;
  • - звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада