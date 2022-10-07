Рада приняла увеличение штрафов за номерные знаки: что известно

Соответствующий законопроект №7365 в целом поддержали 274 народных депутата.

"Основной целью законодательного акта является обеспечение надлежащей идентификации участвующих в дорожном движении транспортных средств и создание эффективного механизма ответственности за нарушение установленных требований, правил и порядка использования номерных знаков", - говорится в пояснительной записке .

В документе предлагается внести изменения в действующую редакцию ч. 6 ст. 121 КУоАП по выделению в самостоятельную общую норму административно наказуемых нарушений порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств.

Глава 10 КУоАП дополняется новой нормой - ст. 121-3 о привлечении водителей к административной ответственности при управлении транспортным средством без номерного знака, с номерным знаком, не принадлежащим к этому средству, с номерным знаком, не отвечающим установленным требованиям, закрытым, перевернутым, грязным, неосвещенным.

Такие действия могут повлечь наложение штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен.

Частью второй ст. 121-3 КУоАП установлена административная ответственность за незаконное использование специальных номерных знаков ВСУ, НГУ, Нацполиции и т.п.

За это Верховная Рада намерена предусмотреть штраф в размере 1700 гривен. В случае повторного совершения нарушения штраф сможет составить 3400 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

В целях надлежащей реализации предложенных материальных норм КУоАП законопроект предусматривает соответствующие изменения в ряд процессуальных норм кодекса.

Так, заключительные и переходные положения законопроекта предусматривают урегулирование порядка присвоения и изготовления номерных знаков транспортных средств.

Это облегчит их владельцам процедуру регистрации (перерегистрации) принадлежащих им транспортных средств в территориальных сервисных центрах МВД.

Владельцы смогут самостоятельно выбирать их буквенно-числовую комбинацию по своему желанию в личном кабинете водителя и заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования при условии соответствия знаков требованиям.