Рада одобрила в первом чтении направление налогов с военных на оборону

По его данным, правительственный проект №10037 планируется принять в целом в октябре.

Законопроект предусматривает изъятие из местных бюджетов НДФЛ от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава за период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, с 1 января 2024 года Дорожный фонд будет передан в общий фонд бюджета.

Цели законопроекта

Согласно проекту закона, прогнозный объем поступлений в специальный фонд госбюджета Украины от НДФЛ, который ранее получали местные бюджеты, составит с 1 октября 2023 года до конца 2023 года 25,8 млрд гривен и в 2024 году - 93,7 млрд гривен.

Их предлагается распределить следующим образом:

50% - Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на закупку специальной техники и оборудования

50% Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности на разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Кроме того, прогнозный объем доходов общего фонда госбюджета в 2024 году от поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда, составит около 95,2 млрд гривен.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Дорожный фонд Украины невозможно ликвидировать, впрочем, он фактически нулевой. По словам премьер-министра, во избежание коллапса было заложено 3 млрд гривен на зимнее содержание дорог. Также есть средства для поддержки дорог и мостов критической инфраструктуры.