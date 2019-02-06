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Рада сьогодні розгляне питання ратифікації

Новини » Політика    06.02.2019 - 08:21
Рада сьогодні розгляне питання ратифікації
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент може ратифікувати угоди з Австрією, Туреччиною та Британією

Верховна рада України на пленарному засіданні 6 лютого розгляне питання ратифікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

На сьогодні заплановано розгляд законопроектів про ратифікацію меморандуму з Австрією про доступ на ринки праці членів сімей дипломатів; протоколу з Туреччиною про внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на доходи і майно і такого ж протоколу з Британією.

Крім того, нардепи розглянуть зміни до деяких законодавчих актів щодо принципів процесуальної справедливості у справах про захист економічної конкуренції, зміни до закону про вищу освіту і деяких актів щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій назвав головні пріоритети парламенту на десяту сесію. Зокрема, серед них - прийняття ряду законів у сфері нацбезпеки, закону про мову, а також нового виборчого кодексу.

Напередодні Рада провалила закон про розміри штрафів Антимонопольного комітету.

 

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Теми: Засідання Ради
Новини України ратификацияВерховна Рада
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