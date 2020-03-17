ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада сьогодні призначить нового генпрокурора

Новини » Політика     17.03.2020 - 08:40
Рада сьогодні призначить нового генпрокурора
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також Рада розгляне питання про міністра економичного розвитку

На ще одному позачерговому засіданні Ради, яке ініціював президент Володимир Зеленський, розглянуть питання про міністра економичного розвитку та призначення генерального прокурора. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, спікер Ради попросив комитет з питань економічного розвитку та правоохоронний комитет зібратися для прийняття рішення.

"Буде розглядатися 2 питання - про міністра економичного розвитку, друге питання - призначення генерального прокурора. Прошу комитет з питань економічного розвитку та правоохоронний комитет зібратися", - заявив Разумков.

Також нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі написав, що Ігоря Петрашко можуть сьогодні призначити главою Мінекономіки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

РБК-Україна писало, що 6 березня виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

Рада схвалила закон про протидію коронавірусу Позачергове засідання Ради по коронавірусу: онлайн
Новини України Верховна РадаГенпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся