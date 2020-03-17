Рада сьогодні призначить нового генпрокурора

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також Рада розгляне питання про міністра економичного розвитку

На ще одному позачерговому засіданні Ради, яке ініціював президент Володимир Зеленський, розглянуть питання про міністра економичного розвитку та призначення генерального прокурора. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, спікер Ради попросив комитет з питань економічного розвитку та правоохоронний комитет зібратися для прийняття рішення.

"Буде розглядатися 2 питання - про міністра економичного розвитку, друге питання - призначення генерального прокурора. Прошу комитет з питань економічного розвитку та правоохоронний комитет зібратися", - заявив Разумков.

Також нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі написав, що Ігоря Петрашко можуть сьогодні призначити главою Мінекономіки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

РБК-Україна писало, що 6 березня виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.