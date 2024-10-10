Рада рекордно повысила налоги: за что теперь будет платить каждый украинец

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10 октября Верховная Рада одобрила законопроект №11416-д о повышении налогов, призванный хотя бы частично найти дополнительные средства в бюджет для финансирования армии. Соответствующую инициативу поддержали 247 народных депутатов.

Налоги по-новому

С октября увеличиваются отдельные крупные корпоративные налоги.

Вводятся авансовые платежи по налогу на прибыль для АЗС. Это будет выглядеть так.

Фиксированный налоговый платеж в госбюджет будет платиться наперед (независимо от суммы будущей прибыли) отдельно за каждое место розничной торговли топливом.

Для АЗС, на территории которой НЕ осуществляется торговля алкогольными напитками и/или табачными изделиями:

60 тыс. гривен;

30 тыс. гривен – для АЗС, на которой продается исключительно сжиженный газ;

45 тыс. гривен – для АЗС, на которой продаются несколько видов топлива, и при этом доля реализации сжиженного газа составляет 50 и более процентов.

Для АЗС, на территории которой осуществляется торговля алкогольными напитками и/или табачными изделиями:

80 тыс. гривен;

40 тыс. гривен – для АЗС, на которой продается исключительно сжиженный газ;

60 тыс. гривен – для АЗС, на которой продаются несколько видов топлива, и при этом доля реализации сжиженного газа составляет 50 и более процентов.

Эксперты на рынке не исключают, что уплата фиксированной суммы налога авансом вряд ли станет проблемой для крупных розничных сетей автозаправочных станций, однако это может оказаться проблемой для небольших игроков рынка в регионах.

Но это еще не всё. В случае если уплаченный аванс превышает сумму начисленного налогового обязательства, сумма такого превышения не переносится в уменьшение налоговых обязательств последующих периодов. Кроме того, уплаченный аванс не возвращается налогоплательщику как излишне или ошибочно уплаченные налоговые обязательства и не может быть засчитан в счет других налогов и сборов.

Если же владелец АЗС вовремя не платит согласованную сумму аванса по налогу на прибыль, то он вынужден будет платить штраф.

Уплата налога на прибыль для обменников валют привязывается к расчету в евро.

Налог на прибыль валютных обменников уплачивается также авансом отдельно за каждый пункт обмена иностранной валюты. Размер аванса составляет:

600 евро (в гривневом эквиваленте) – для населенных пунктов более 50 тысяч жителей (кроме Киева);

700 евро – для Киева;

200 евро – для населенных пунктов до 50 тысяч жителей или за пределами населенных пунктов.

Возрастает рентная плата для добытчиков щебня.

Налог 50% на прибыль банков придется уплатить уже по результатам деятельности в 2024 году.

Налог 25% на прибыль финансовых организаций (отличных от банков) также придется уплатить уже по результатам 2024 года. Это касается компаний типа LiqPay, Portmone, NovaPay и т.д. Раньше ставка налога для них составляла 18%.

Для сельскохозяйственных производителей увеличивают минимальное налоговое обязательство. Отныне меняется порядок расчета МНО, а минимальная сумма к уплате не может быть менее 700 гривен с гектара земли. Для земельных участков, где доля площади пашни составляет не менее 50% – 1400 гривен с гектара.

Освобождаются от налогообложения доходы граждан, полученные в рамках государственной программы "Сделано в Украине" (т.н. "Национальный кэшбек").

Налоговая отчетность по-новому

Следующий блок налоговых новаций касается порядка отчетности.

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВС (военному сбору) для всех налоговых агентов, в том числе и нотариусов. До конца 2024 года соответствующая налоговая отчетность предоставляется в ежеквартальном режиме.

Продолжаются до конца военного положения льготы, дающие право не подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах для лиц, получающих благотворительную помощь в Украине или из-за границы. Это касается как внутренне перемещенных лиц, так и тех, кто находится за границей, имея статус временной защиты, и получает выплаты.

ФЛП впервые будут подавать отчетность по уплате военного сбора – в годовом отчете за 2024 год начиная с 1 октября.

Военный сбор с зарплат по-новому

Военный сбор с любых доходов физических лиц, в том числе по зарплате, увеличивается с 1,5% до 5%. Но эта норма будет вступать в силу в несколько этапов.

На первом этапе военный сбор увеличится для заработной платы. Это произойдет уже с 1 октября. Даже несмотря на то, что соответствующий закон вступит в силу ближе к концу месяца.

Это будет выглядеть следующим образом. С первой части зарплаты, которую человек получит до момента вступления закона в силу, работодателем будет удержан военный сбор в размере 1,5%. При выплате второй части зарплаты в конце октября, когда закон прогнозируемо вступит в силу, должен быть удержан военный сбор со второй части зарплаты в размере 5%, а также доначислено 3,5% ВС из первой части зарплаты.

Повышение военного сбора с 1,5% до 5% означает, что с официальной зарплаты наемных работников работодатель будет платить на 3,5 п.п. больше налогов. При этом величина налога на доходы физлиц (НДФЛ) нормами вышеупомянутого закона не меняется, оставаясь на уровне 18%.

Также речь не идет о повышении с октября единого социального взноса (ЕСВ), который платит работодатель на фонд оплаты труда в размере 22%. Эта цифра никак не меняется.

Так что если сейчас с каждой начисленной 1 тысячи гривен зарплаты наемного работника в госбюджет в виде налогов "снимается" 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ = 19,5% или 195 гривен, то с октября 2024 года (и до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение) с каждой 1 тысячи гривен зарплаты будет уплачиваться налог 18% НДФЛ + 5% ВЗ = 23% или 230 гривен.

Повышенная ставка военного сбора будет действовать, в частности, и по процентным доходам граждан по депозитным вкладам. Если раньше такой доход облагался налогом в 19,5%, то сейчас это будет 23%.

Важно! Если наемный работник уволится после 1 октября, но до моменту вступления закона в силу, то с его зарплаты должен быть взыскан военный сбор по ставке 1,5%.

И еще важный нюанс – ставка военного сбора для военнослужащих остается на уровне 1,5%.

В целом с 1 октября 2024 года повышается военный сбор именно для налоговых агентов, уплачивающих налоги и отчитывающихся за наемных работников – физических лиц. Для самих же физических лиц, декларирующих свои доходы (это касается, в частности, доходов от ценных бумаг, аренды, дивидендов, доходов из иностранных источников и т.п.) военный сбор до конца 2024 года остается на уровне 1,5%. Военный сбор по ставке 5% они будут платить уже с 2025 года.

Важный аспект: ставка военного сбора 1,5% применяется к доходам, начисленным до момента вступления в действие нового размера ставки – 5%. Именно начисленным доходам, независимо от момента их фактической уплаты.

Военный сбор с доходов ФЛП по-новому

С 1 октября вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% от размера минимальной заработной платы, установленной законом на первое число текущего месяца. Это означает, что указанные категории налогоплательщиков дополнительно к уплачиваемым ими ныне суммам налогов с октября 2024 года должны платить ежемесячно еще 800 гривен.

Срок первой уплаты составит 20 дней с момента вступления в силу закона. Поскольку скорее всего закон вступит в силу в конце октября, то платить можно будет до середины ноября.

При определенных условиях ФЛП первой, второй и четвертой группы могут не платить военный сбор. Это возможно, если они находятся на временно оккупированных территориях или на территориях возможных или активных боевых действий. Также указанные группы ФЛП, если у них нет наемных работников, могут раз в год подать заявление в Налоговую на больничный более 30 календарных дней, а также заявление на один месяц отпуска. И в течение этих периодов они не обязаны платить военный сбор.

Также с октября вводится военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы. Это означает, что ФЛПы третьей группы, которые платят единый налог в размере 5% от дохода, будут дополнительно платить еще 1% военного сбора. К примеру, сейчас с каждой 1 тысячи гривен ежемесячного дохода ФЛП третьей группы уплачивают 50 гривен единого налога. А с октября будут платить 60 гривен.

Как налоговые новации оценивают эксперты

Основная цель нынешнего повышения налогов – нахождение дополнительных средств в государственный бюджет, необходимых для финансирования Сил обороны. Предполагается, что повышение налогов с октября позволит дополнительно собрать в государственный бюджет в 2024 году 58 млрд гривен, а в 2025-м – еще 137 млрд гривен. Получить такие деньги планируется в основном за счет повышения военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году и 107,7 млрд гривен в 2025 году.

Однако, отмечает Тарас Маршалок, аналитик Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, повышение налогов в такой форме станет дополнительной нагрузкой для получающих легальные доходы и прибыль. В то время как те, кто работают в "тени", уклоняются от уплаты налогов или получают заработную плату в "конвертах", не почувствуют никакого дискомфорта в результате принятия закона.

Поэтому, убежден собеседник РБК-Украина, помимо повышения налогов, правительство должно внедрить действенные механизмы борьбы со злоупотреблениями в сфере администрирования налогов и уклонением от уплаты налогов.

"Принятие такого законопроекта и введение его в действие в начале четвертого квартала нарушает основные принципы налогообложения – стабильности и предсказуемости, согласно которым все изменения в налогообложении должны быть приняты не позднее чем за полгода до их введения", – напоминает Тарас Маршалок.

А координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман отмечает, что инициаторы и разработчики закона среди возможных вариантов наполнения государственного бюджета избрали едва ли не самый плохой – повышение налогового давления именно на "белый" бизнес и официально занятых украинцев. В то же время, значительно менее болезненным для общества могло бы стать незначительное повышение налога на добавленную стоимость, что распределило бы "тонким слоем" налоговое давление на всех жителей Украины.

А для начала стоило бы комплексно пересмотреть налоговую систему государства, включая необходимость реформирования институтов – Налоговой и Таможенной служб, Бюро экономической безопасности. Это в значительной степени стимулировало бы выход экономики из "тени" и наполнение государственного бюджета. И только потом – поднимать налоги.

Как бизнес оценивает налоговые новации

Бизнес в своих оценках налоговых инициатив государства менее сдержан.

В Союзе украинских предпринимателей и Федерации работодателей Украины подчеркивают, что стабильная и прогнозируемая налоговая политика – это прежде всего рабочие места и уплата налогов в бюджет страны.

Сегодня следует сосредоточиться на снижении административной нагрузки и детенизации бизнеса без вмешательства государства в работу "белых" предприятий.

Налоги и сборы, их ставки не могут изменяться задним числом. Это подрывает доверие бизнеса к власти и противоречит положениям Налогового кодекса.

"Увеличение ставок – это давление на добропорядочный бизнес, увеличение теневого сектора экономики, который, по расчетам Министерства экономики Украины, уже достиг 40% и вообще не облагается налогом, и шаг к уничтожению бизнеса в Украине", – убеждены собеседники РБК-Украина.

По их мнению, для увеличения поступлений государственного бюджета следует, в частности, сократить расходы государства и пересмотреть минимальную заработную плату, не соответствующую фактическим выплатам на рынке труда.

По оценкам экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, принятие законопроекта № 11416-д вместо ожидаемых дополнительных поступлений в бюджет может привести к расширению теневого сектора экономики, ускорению закрытия бизнесов, переносу капиталов за границу. Из-за увеличения налоговой нагрузки и необходимости удержаться на конкурентном уровне предприятия вынуждены будут снижать издержки. К тому же любое повышение налогов будет влиять именно на добропорядочный бизнес.

Повышение ставки военного сбора до 5% может привести к снижению реальных доходов и покупательской способности граждан, сокращению персонала. По данным опроса Ассоциации, 55% работодателей не смогут компенсировать потенциальное повышение военного сбора. Эксперты Ассоциации предлагают сосредоточиться на борьбе с теневым сектором экономики, в том числе на борьбе с выплатой зарплат "в конвертах".

Европейская бизнес ассоциация не поддерживает ретроспективное повышение налогов, в том числе на прибыль для банков до 50%. Такой подход не только подрывает доверие к Украине со стороны международных инвесторов, но и ставит банки в условия, когда часть их прибыли будет изъята постфактумом, что создает дополнительные финансовые риски для банковской системы.

Эксперты Ассоциации обращают внимание на отсутствие экономических расчетов последствий введения нетипичного авансового взноса по налогу на прибыль для компаний розничной торговли топливом и некоторые другие положения закона, дополнительно отягчающие "белый" бизнес.

Бизнес-сообщество настаивает на увеличении налогового бремени на сферу азартных игр, полутеневые рынки подакцизных товаров, фиксированного доступа к сети Интернет с минимизацией налогообложения через физических лиц-предпринимателей, рынки земель и зерна, рынок услуг такси. Бизнес предлагает обратить внимание на потенциал экономического бронирования как дополнительного источника доходов для государственного бюджета.

При этом собеседники издания среди бизнеса и в экспертной среде вовсе не отрицают необходимость привлечения дополнительных средств в государственный бюджет для финансирования Сил обороны и победы в большой несправедливой войне против Украины. Речь лишь – об инструментах и способах наполнения бюджета.