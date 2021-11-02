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Рада дозволила прискорену держреєстрацію вакцин та ліків від COVID-19

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 17:27
Рада дозволила прискорену держреєстрацію вакцин та ліків від COVID-19 Фото: в Україні дозволили прискорену держреєстрацію вакцин та ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання. Документ в цілому підтримали 262 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Проектом закону №6121 передбачена прискорена державну реєстрацію під зобов’язання для екстреного медичного застосування лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під час карантину.

Згідно з документом, дозвіл на екстрене використання надається, що заявник може довести, що у нього відсутні можливості для надання повних даних про ефективність та безпеку лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату за нормальних умов застосування з об'єктивних причин.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, дозвіл на екстрене використання (EUA) - це механізм, що сприяє доступності та використанню лікарських засобів, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату під час надзвичайних ситуацій та/або карантину в сфері охорони здоров’я.

"Наразі, питання забезпечення населення України життєво необхідними лікарськими засобами, вакцинами або іншими медичними імунобіологічними препаратами у зв'язку із прогнозованим або підтвердженим розповсюдженням патогенних агентів, токсинів, хімічних речовин або випромінювань, або будь-яких інших чинників, зокрема епідемій та пандемій, що можуть спричинити шкоду суспільному здоров'ю та життю громадян, є досить важливим", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України дозволило вакцинацію від COVID для дітей старше 12 років. Йдеться про вакцинацію тих, хто не належить до груп ризику.

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