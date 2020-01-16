Рада дозволила "Укравтодору" здійснювати запозичення під держгарантії

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №2661 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", передає кореспондент РБК-Україна.

За основу документ підтримали 339 нардепів, після чого спікер ВР Дмитро Разумков запропонував схвалити його і в цілому. Таку пропозицію підтримали 337 депутатів парламенту.

Документом, зокрема, передбачається внести зміни до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу, щоб передбачити можливість для Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" здійснювати запозичення під державні гарантії.

"З метою ремонту та розбудови чинної мережі автомобільних доріг, будівництва нових автомобільних шляхів та своєчасного фінансування заходів, передбачених відповідними бюджетними програмами, у 2020 році для фінансування проектів дорожнього господарства пропонується залучити кредитні кошти комерційних банківських структур під державні гарантії", - сказано у пояснювальній записці.

Крім того, нардепи внесли відповідні зміни і до закону про державний бюджет на 2020 рік. Так, Рада схвалила за основу і в цілому пов'язаний законопроект №2660, його підтримали 338 нардепів.

Законопроєктом передбачається внести зміни до статті 6 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо передбачення можливості надання у 2020 році державних гарантій за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України для фінансування дорожніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що "Укравтодор" отримав 1 млрд гривень на ремонт доріг завдяки зміцненню гривні.