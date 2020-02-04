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Рада розблокувала підписання закону про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ

Новини » Економіка     04.02.2020 - 17:23
Рада розблокувала підписання закону про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер документ можуть підписати глава парламенту Разумков і президент Зеленський

Верховна рада України розблокувала підписання законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи провалили прийняття проекту постанови №1049-П "Про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (реєстр. № 1049 від 29 серпня 2019 року). За нього проголосували 145 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних.

Тепер документ можуть підписати глава ВР Дмитро Разумков і відповідно президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку жовтня Рада схвалила в другому читанні законопроект №1049, за нього проголосували 255 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект у першому читанні парламент прийняв 13 вересня.

Так, Міністерство фінансів України відзначало, що прийняті Верховною радою законопроекти №1049 і №1051 запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2021 року. У Мінфіні відзначили, що єдиний рахунок - це рахунок Державної податкової служби (ДПС), відкритий у Казначействі, який платник податків може використовувати для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Податкова.

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