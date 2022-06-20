Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію: що це дасть Україні

Нагадаємо, Зеленський 18 червня вніс до Верховної ради законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Як зазначив президент, ратифікація Конвенції в першу чергу сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що "послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод".

Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала. Спроби підтримати у парламенті були в 2016 року та 2019 роках.