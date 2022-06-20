Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію: що це дасть Україні

Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Законопроект президента Володимира Зеленського підтримали 259 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Нагадаємо, Зеленський 18 червня вніс до Верховної ради законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції.
Як зазначив президент, ратифікація Конвенції в першу чергу сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що "послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод".
Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала. Спроби підтримати у парламенті були в 2016 року та 2019 роках.
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