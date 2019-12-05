Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо будівництва метро у Харкові

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сума позики складає 160 млн євро

Верховна рада України прийняла за основу та в цілому законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену" (проект "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 337 парламентарів.

Так, закон про ратифікацію є формою надання Україною згоди на обов’язковість виконання нею положень цієї фінансової угоди. Так, статтею 12.5 угоди визначено, що вона набуває чинності з дати набрання чинності законом про її ратифікацію.

У пояснювальній записці вказано, що реалізація проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків" здійснюватиметься за рахунок коштів позики Європейського інвестиційного банку на таких умовах: сума позики складає 160 млн євро; ставка відсотків - Euribor + спред; кількість траншів - 20; мінімальна сума одного траншу - 5 млн євро.

Зазначається, що загальний період погашення позики - 25 років, включаючи пільговий період - 4 роки. При цьому перша дата погашення позики - 20.04.2022, а остання дата погашення позики - 20.10.2042.

Зокрема, позика погашатиметься піврічними платежами; комісія за резервування коштів не нараховуватиметься.

Нагадаємо, в жовтні Верховна рада України схвалила за основу і в цілому законопроект №0186 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури публічного акціонерного товариства" Укрзалізниця ") між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як писало РБК-Україна, в парламенті з'явився текст законопроекту авторства президента Володимира Зеленського №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації Української залізниці" Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку".