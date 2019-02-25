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Рада розгляне законопроект про Держбюро розслідувань у вівторок

Новини » Політика    25.02.2019 - 12:20
Рада розгляне законопроект про Держбюро розслідувань у вівторок
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

З проханням про розгляд даного закону звернувся глава ДБР

Парламент планує розглянути законопроект про діяльність Державного бюро розслідувань 26 лютого. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави парламенту, до нього з проханням про розгляд даного закону звернувся глава ДБР та парламентські фракції.

"До мене звернулись і фракції, і голова ДБР з приводу того, щоб проект закону про ДБР ми розглянули цього тижня. Тому теж пропонується, щоб ми розглянули у вівторок другим блоком питання по ДБР і ще ряд питань, які стосуються комітету з питань правоохоронної діяльності", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, на початку лютого спікер парламенту анонсував, що Верховна рада 7 лютого розгляне законопроект про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

Парубій підкреслював, що документ отримав незначну кількість правок.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні минулого року законопроект №5395-д про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань був прийнятий у першому читанні.

Відзначимо, Парубій пізніше заявив, що законопроект для запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) може бути прийнятий у червні, однак документ так і не прийняли. Закон намагалися розглянути і в липні 2018-го, проте безуспішно.

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