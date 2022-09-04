Рада може розглянути два законопроекти щодо громадянства: про що мова

На найближчий пленарний тиждень на розгляд Верховної ради можуть бути винесені два законопроекти, що стосуються громадянства в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

Так, мова йде про:

законопроект про внесення змін до закону "Про громадянство України" (щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, № 6368-д );

); законопроект №6369-д про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.

Що передбачає законопроект № 6368-д

Раніше у Верховній раді було зареєстровано законопроекти про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України" № 6368, № 6368-1 та № 6368-2.

Однак представники комітету Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин з урахуванням наявних викликів та загроз на основі законопроекту № 6368 розробили новий, доопрацьований документ № 6368-д.

На відміну від попередніх законопроектів допрацьований законопроект, зокрема, передбачає, що підставами для втрати громадянства України є:

добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, або громадянства (підданства) іншої держави, яка не визначена Кабінетом Міністрів як держава, громадяни (піддані) якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Україною державою-агресором або державою-окупантом;

засудження в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, публічні заклики до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, за фінансування тероризму, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, створення злочинної спільноти, встановлення або поширення злочинного впливу, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності;

участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил держави, визнаної в Україні державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною чи сприяла (сприяє) вчиненню збройної (військової) агресії проти України.

Крім того, законопроект визначає, що до громадянства України не приймається особа, яка створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України, захисту прав і свобод людини, їх повноцінному здійсненню.

Що передбачає законопроект № 6369-д

Законопроектом пропонується заборонити громадянам РФ бути членами партій та проводити передвиборчу агітацію, а також зобов’язати подавати декларацію про наявність\відсутність іноземного громадянства претендентів на керівні посади стратегічних підприємств та публічної служби, одним з видів якої є державна служба.

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих законодавчих актів та передбачити заборону для громадян країни-окупанта, наприклад:

поводити передвиборчу агітацію;

бути офіційним спостерігачем на виборах;

бути уповноваженим представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії;

бути представником партії у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях;

займати посади в органах місцевого самоврядування;

бути обраним до Верховної ради АР Крим;

бути членом політичної партії.

Як зазначається у пояснювальній записці, крім цього пропонується встановити обов'язок для громадян України, які претендують на посади публічної служби, оформлення доступу до державної таємниці, бути керівниками на стратегічних об'єктах державної власності, подавати декларацію із зазначенням відомостей про наявність (відсутність), набуття (припинення), перебування (неперебування) у процедурі набуття/припинення громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав).