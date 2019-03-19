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Рада розглянула понад 30% правок до "мовного закону" у вівторок

Новини » Політика    19.03.2019 - 17:58
Рада розглянула понад 30% правок до "мовного закону" у вівторок
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 656 правок з 2082 до "мовного закону" у другому читанні

Верховна рада України у вівторок, 19 березня, розглянула понад 30% поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, усього в законі 2082 правки. Парламентарі розглянули вже 656 правок.

"Ми з вами зупиняємося на поправці 657-й. І саме з неї ми почнемо роботу у середу", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що прийняття "мовного закону" передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин. Нардеп також зазначив, що закон про українську мову не обмежує права громадян, які спілкуються на інших мовах.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що окремі парламентарі свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Голова Ради зазначив, що у зрив прийняття закону вкладаються величезні ресурси, в тому числі і медійні.

Крім того, глава уряду Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" у другому читанні Кабінет міністрів відразу приступить до приведення всіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

Парламент розглянув чверть поправок до "мовного закону" Рада продовжила розглядати поправки до "мовного закону"
Теми: Засідання Ради
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